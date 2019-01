Otrok zaradi uporabe pirotehnike ostal brez prsta

Čeprav je obdobje uporabe pirotehničnih izdelkov že mimo, pa moramo na žalost še vedno poročati o poškodbah, povezanih s pirotehniko, ki so se zgodile ob prehodu v novo leto.

V bolnišnici v Novem mestu so oskrbeli mladoletnico, ki je utrpela opekline vratu in prsnega koša. Poškodovala se je v Škocjanu, kjer so imeli mladostniki zabavo. Ob prižiganju baterij se je ena izmed baterij prevrnila, izstrelek pa je mladoletnico zadel v predel prsnega koša in vratu. Okoliščine kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti policisti še preiskujejo.

V drugi nesreči se je poškodoval otrok. Po prvih ugotovitvah je sam prižigal pirotehnični izdelek in se poškodoval. V bolnišnici so mu mogli zaradi hudih poškodb delno amputirati prst na roki. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Opozoriti še velja, da z 2. januarjem ni več dovoljena uporaba pirotehničnih izdelkov prve kategorije, opozarjajo policisti. Za prekršek je predpisana globa od 400 do 1200 evrov in tudi odvzem pirotehničnih izdelkov.

Uporaba določenih pirotehničnih izdelkov prve kategorije je bila sicer dovoljena od 26. decembra do 1. januarja. Prodaja, posest in uporaba izdelkov druge in tretje kategorije, katerih glavni učinek je pok, pa je ves čas prepovedana.