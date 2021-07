Otrok padel skozi okno, v UKC Ljubljana ga je prepeljal helikopter

Potem, ko je skozi okno hiše padel otrok, so ga najprej oskrbeli reševalci Nujne medicinske pomoči, nato pa so aktivirali helikopter Slovenske vojske z dežurno ekipo Helikopterske nujne medicinske pomoči Brnik, ki ga je naposled prepeljala v UKC Ljubljana. Gasilci Gasilsko reševalne službe Kranj pa so zavarovali kraj pristanka helikopterja, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.