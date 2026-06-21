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Črna kronika

Otroka na električnem skiroju, brez luči, brez čelade, 'brez' zavor

Izola, 21. 06. 2026 14.53 pred 14 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.V.
Električni skiro

Izolski policisti so obravnavali prometno nesrečo, v kateri sta se poškodovala 13- in 7-letnik, ki sta storila serijo prometnih prekrškov.

Nesreča se je zgodila ob 21.25 uri. Policisti so ugotovili, da sta se otroka stara 13 in 7 let vozila z električnim skirojem po ulici Prekomorskih brigad in brez zaviranja zapeljala na prehod za pešce na Drevoredu 1. maja. V tem času je iz smeri Dantejeve ulice pripeljala 53-letna voznica osebnega avtomobila, doma iz okolice Izole, ki je s prednjim delom vozila trčila v otroka na skiroju. 

Policisti so ugotovili, da sta otroka za vožnjo uporabljala površino, po kateri ne bi smela voziti. Prav tako nista dosegala zahtevane starosti za vožnjo električnega skiroja, na njem pa sta se namesto ene prevažali dve osebi. Med vožnjo na skiroju nista imela prižganih luči, prav tako na skiroju niso delovale zavore, med vožnjo pa tudi nista uporabljala čelade. Zaradi opustitve dolžnega nadzorstva so policisti staršem izdali plačilni nalog, so še sporočili iz PU Koper. 

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21. 06. 2026 15.15
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