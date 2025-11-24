Otroka pobegnila od doma in oropala žensko

Policija je bila v nedeljo okoli 17. ure obveščena, da sta mlajša storilca na Drnovem oropala oškodovanko in pobegnila, je sporočila predstavnica Policijske uprave Novo mesto Alenka Drenik Rangus.

Policisti, ki so jih napotili na kraj, so ugotovili, da sta storilca potrkala na vrata hiše oškodovanke. Ko jima je odprla, jo je eden udaril, tako da je padla, potem pa sta vstopila v hišo in odtujila denarnico z gotovino in dokumenti.

Storilca – otroka, ki sta pobegnila od doma – so izsledili in prijeli v večernih urah na območju Krškega. Na policijsko postajo so poklicali starše in jih seznanili o ravnanju otrok. Vse okoliščine še preverjajo, o ugotovitvah pa bodo seznanili pristojno tožilstvo in center za socialno delo.