Otroka pobegnila od doma in oropala žensko

24. 11. 2025 10.16

D.L.
Otroka, ki sta pobegnila od doma, sta v nedeljo popoldne na Drnovem napadla in oropala žensko. Policija je sporočila, da sta potrkala na vrata njene hiše; ko jima je odprla, jo je eden udaril, tako da je padla po tleh, nato pa sta vstopila in ukradla denarnico. Policisti so ju izsledili še istega dne, na policijsko postajo pa so poklicali tudi starše.

Slovenska policija FOTO: Shutterstock

Policija je bila v nedeljo okoli 17. ure obveščena, da sta mlajša storilca na Drnovem oropala oškodovanko in pobegnila, je sporočila predstavnica Policijske uprave Novo mesto Alenka Drenik Rangus.

Policisti, ki so jih napotili na kraj, so ugotovili, da sta storilca potrkala na vrata hiše oškodovanke. Ko jima je odprla, jo je eden udaril, tako da je padla, potem pa sta vstopila v hišo in odtujila denarnico z gotovino in dokumenti.

Storilca – otroka, ki sta pobegnila od doma – so izsledili in prijeli v večernih urah na območju Krškega. Na policijsko postajo so poklicali starše in jih seznanili o ravnanju otrok. Vse okoliščine še preverjajo, o ugotovitvah pa bodo seznanili pristojno tožilstvo in center za socialno delo.

