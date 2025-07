Otroku spodrsnilo pri plezanju, reševal ga je helikopter

Včeraj se je pri planinski koči na Razorju na Tolminskem poškodoval otrok. Slednji se je skupaj s starši nahajal pri omenjeni planinski koči, kjer mu je med plezanjem po skali spodrsnilo in posledično padel vznak z višine enega metra. Pri tem se je otrok poškodoval. Kasneje so ga na kraju oskrbeli reševalci GRS Tolmin, nato pa so ga z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico na Jesenice, so sporočili s PU Nova Gorica.