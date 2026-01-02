Petarda 13-letniku poškodovala osem prstov, sluh in čelo

Na PU Koper so obvestilo o poškodovanem otroku prejeli ob 17.20. Otrok je bil star le 13 let, poškodovano pa ima čelo, vse prste desne roke, tri prste leve roke in sluh. Takoj so ga odpeljali v SB Izola.

Trije otroci naj bi na košarkarskem igrišču pri OŠ Pivka našli manjšo debelejšo petardo. Odšli so v podhod pod železnico, kjer je poškodovani prižgal netilko in pirotehnično sredstvo mu je počilo v roki. Po dogodku je sam obvestil starša, ki sta ga prišla iskat.

Policisti še zbirajo obvestila o dogajanju, opravili so ogled kraja in zavarovali 8 različnih pirotehničnih sredstev. Podano bo poročilo na CSD.