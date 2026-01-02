Naslovnica
Črna kronika

Petarda 13-letniku poškodovala osem prstov, sluh in čelo

Pivka, 02. 01. 2026 13.49 pred 1 uro 1 min branja 9

Avtor:
Ne.M.
petarda

V Pivki je 13-letniku v roki počila petarda, ki mu je poškodovala čelo, vse prste desne roke, tri prste leve roke in sluh. Otrok naj bi petardo našel v bližini tamkajšnje šole.

Najdena petarda mu je počila v roki.
Najdena petarda mu je počila v roki.
FOTO: Shutterstock

Na PU Koper so obvestilo o poškodovanem otroku prejeli ob 17.20. Otrok je bil star le 13 let, poškodovano pa ima čelo, vse prste desne roke, tri prste leve roke in sluh. Takoj so ga odpeljali v SB Izola.

Trije otroci naj bi na košarkarskem igrišču pri OŠ Pivka našli manjšo debelejšo petardo. Odšli so v podhod pod železnico, kjer je poškodovani prižgal netilko in pirotehnično sredstvo mu je počilo v roki. Po dogodku je sam obvestil starša, ki sta ga prišla iskat.

Policisti še zbirajo obvestila o dogajanju, opravili so ogled kraja in zavarovali 8 različnih pirotehničnih sredstev. Podano bo poročilo na CSD.

petarda otrok poškodba pirotehnika

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kunccix
02. 01. 2026 15.15
Dokler se vse skupaj ne prepove, bo tako. Starše in otroka poslati na fronto v Ukrajino, da malo pokajo!
Odgovori
0 0
a res1
02. 01. 2026 15.12
Piratka to ni bila. Rakete še nekako podpiram, samo naj jo spušča trezen, normalen. To je pa težko v teh časih.
Odgovori
0 0
NeXadileC
02. 01. 2026 15.06
Nekdo jo vrgel. Ko je tatajila, jo je zavrgel in šel. Čakala je najditelja. Po Nizozemskem vzoru, vse prepovedati.
Odgovori
+1
1 0
medŠihtom
02. 01. 2026 15.05
ogledalo staršev
Odgovori
+0
1 1
poper00
02. 01. 2026 15.07
Seveda tudi ti si.
Odgovori
-1
0 1
Agartha enjoyer
02. 01. 2026 14.43
Jaz se spomnim da že če nam je piratka zatajila jo nismo več pobirali. Izgleda je digitalizacija vse prepametne naredila.
Odgovori
+5
5 0
PridiNaVIDMAX
02. 01. 2026 14.59
Piratka ti tudi nič kej dosti nemore, razen če ti dejansko eksplodira v zaprti roki ali dlani.
Odgovori
-1
0 1
toxicox
02. 01. 2026 15.06
ti uniči sluh oči ali pa vsaj trajni tinitus kot ga je meni žaga v šiht
Odgovori
+1
1 0
Pig Brother
02. 01. 2026 14.30
Sm ne taka petarda. Črni trg
Odgovori
+5
6 1
bibaleze
