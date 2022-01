Ovadbe zaradi 30-milijonskega oškodovanja v zadevi Engrotuš

Policija je v današnjem sporočilu za javnost pojasnila, da je NPU podal kazensko ovadbo zaradi zlorabe položaja. Trem fizičnim osebam očitajo storitev kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Podan je utemeljen sum, da so pri opravljanju gospodarske dejavnosti zlorabile svoj položaj, saj so v letu 2010 dvema gospodarskima družbama pridobile protipravno premoženjsko korist v višini več kot 30 milijonov evrov na škodo druge gospodarske družbe iz Celja. To so storile tako, da so preprodajale deleže v več gospodarskih družbah in s tem zmanjšale možnost za poplačila najetih posojil.

Pri večkratni preprodaji deležev dveh gospodarskih družb so s cenitvami nepremičnin navidezno zviševale njihovo realno vrednost in deleže družb, kljub dejansko nespremenjeni vrednosti, ter jih po nekajkrat višji ceni prodale nazaj oškodovani družbi.

Za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je predpisana zaporna kazen od enega do osmih let.

Policija pa je potrdila tudi, da je kazenska ovadba povezana z izvedenimi hišnimi preiskavami februarja lani.