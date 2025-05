Ovadena zaradi železniškega kabla, ki sta ga ukradla

V torek, 20. maja 2025, okoli 23. ure, so gorenjski prometni policisti na območju Kranja ustavili 31-letno voznico avtomobila znamke Volkswagen Touran s preizkusnimi tablicami ljubljanskega registrskega območja.

Postopek so nato prevzeli kranjski policisti in kriminalisti, saj je voznica v avtomobilu prevažala več metrov komunikacijskega kabla, za katerega ni znala pojasniti izvora. Ker je obstajal sum, da kabel izvira iz kaznivega dejanja, so ji avtomobil zasegli.

Kriminalisti so nato opravili preiskavo avtomobila in v njem našli ter zasegli več metrov komunikacijskega kabla, ki so ga vrnili lastniku.

Ugotovili so, da kabel izvira iz kaznivega dejanja, storjenega 1. maja 2025, ko so bili obveščeni o poškodovanju kabla železniške infrastrukture na območju Besnice.

"Storilec je kabel prerezal, ga poškodoval in s tem onemogočil komunikacijo na tem delu železniške proge. Zaradi tega je prišlo do oviranja železniškega prometa, saj so vlaki na tem odseku vozili počasneje. Nastala je večja materialna škoda," so tedaj zapisali.

31-letnica in 25-letni moški, oba državljana Slovenije, sta osumljena velike tatvine. Zoper njiju bo podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

Policisti raziskujejo tudi možnost dodatnih kaznivih dejanj, ki bi lahko bili povezani z osumljencema.