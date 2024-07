Ovadili 20-letnega motorista, ki je trčil v kolesarja in pobegnil s kraja

Osumljeni je prehiteval kolesarja po levi strani na neprimerni bočni razdalji, tako da ga je z desno stranjo oplazil, zato je ta padel in se poškodoval. Po trčenju je osumljeni 20-letni motorist, ne da bi ustavil in nudil pomoč poškodovanemu, odpeljal s kraja nesreče.

Na PU Koper so takrat objavili poziv pričam. "Na sprehajalni poti med Izolo in Koprom se je zgodila prometna nesreča z udeležbo kolesarja in neznanega voznika motornega kolesa, kros izvedbe, oranžne barve. Voznik motornega kolesa naj bi pred nesrečo vozil po zadnjem kolesu, po nesreči pa je, ne da bi ustavil, odpeljal naprej proti Izoli. Voznik kolesa je bil v prometni nesreči hudo telesno poškodovan."

Šlo je za 20-letnika iz okolice Kopra. Na podlagi zbranih obvestil in dokazov policisti menijo, da je podan utemeljen sum, da je motorist storil kaznivo dejanje nevarne vožnje v cestnem prometu in kaznivo dejanje zapustitev poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči, s tem, da je v cestnem prometu povzročil neposredno nevarnost za življenje ali telo osebe, vozil predrzno in brezobzirno po kolesarski stezi motorno kolo kros izvedbe, ki je namenjeno izključno za hitrostna tekmovanja na cestah oziroma na tekmovališčih, in pri prehitevanju drugega udeleženca v cestnem prometu ni upošteval pravil o zadostni bočni razdalji, po prometni nesreči pa ni pomagal poškodovanemu v prometni nesreči in je odpeljal s kraja nesreče.

Na PU Koper se občanom zahvaljujejo za vse informacije, ki so pripomogle k razjasnitvi dejstev o dogajanju.