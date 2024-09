Ovadili 43-letnika, ki je osumljen roparske tatvine in vlomov

Kot so sporočili iz Policijske uprave (PU) Kranj, je 43-letnik utemeljeno osumljen, da je ob 8.50 izvršil roparsko tatvino, tako da je nasilno vstopil v stanovanje, ga pregledal in si prilastil denar, mobilni telefon, ročno uro, nakit in ostale predmete. "Ko je odprl vrata spalnice, je v njej zagledal lastnico, ki se je ob tem prebudila in stekla za njim. Da bi obdržal ukradene predmete, jo je udaril v obraz in odšel neznano kam. Ob tem jo je telesno poškodoval in je bila z reševalnim vozilom prepeljana v zdravstveno ustanovo," so zapisali kranjski policisti.

Kranjske policiste so v ponedeljek dopoldne obvestili o vlomih v stanovanja v večstanovanjskih stavbah na območju Kranja. Policija je takoj začela zbirati obvestila in pridobila opis storilca, med pregledom okolice pa so okoli 11. ure izsledili in prijeli 43-letnega moškega iz Kranja, sicer državljana BiH.

Moški je nato tega dopoldneva do prijetja izvršil še tri vlome v stanovanja v večstanovanjskih stavbah. Iz enega stanovanja je ukradel prenosni računalnik, dokumente, mobilni telefon in ostale predmete. Lastnico je s tem oškodoval lastnico za okoli 5000 evrov. V drugem primeru je vlomil v stanovanje in v njem zagledal občana in zbežal. V tretjem primeru pa je poskušal vlomiti v stanovanje, a mu to ni uspelo.

Kot so sporočili iz PU Kranj, so večino ukradenih predmetov oškodovancem vrnili. Osumljencu pa so odvzeli prostost in mu odredili pridržanje. Nato je bil v torek s kazensko ovadbo priveden k dežurni preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Kranju. Ta je na predlog okrožnega državnega tožilca Okrožnega državnega tožilstva v Kranju, za 43-letnika odredila pripor.

"Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o morebitnih drugih kaznivih dejanjih, ki bi jih lahko storil omenjeni, in o morebitnih drugih oškodovancih. O vsem bodo obveščali pristojno državno tožilstvo," pravijo v PU Kranj.

Pojasnili so, da je storilec utemeljeno osumljen kaznivega dejanja roparske tatvine po prvem odstavku 207. člena Kazenskega zakonika (KZ-1). Za tako dejanje je predvidena kazen zapora od enega do 10 let. Prav tako je osumljen kaznivega dejanja velike tatvine, po 1. točki prvega odstavka 205. člena Kazenskega zakonika (KZ-1), za kar je predvidena zaporna kazen do petih let. Poleg tega pa je osumljen še dveh kaznivih dejanj velike tatvine po 1. točki prvega odstavka 205. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) v povezavi s 34. členom (poskus) Kazenskega zakonika (KZ-1).