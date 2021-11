Ovadili direktorico gospodarske družbe

Kriminalisti so v predkazenskem postopku ugotovili, da je osumljena kot direktorica gospodarske družbe s transakcijah računov te družbe dvigovala gotovino, ki ni bila predvidena za poplačilo obveznosti družbe, dvigi gotovine pa niso imeli kritja v poslovnih listinah, so pojasnili predstavniki Policijske uprave (PU) Novo mesto.

Po njihovih besedah je 41-letnica s temi dejanji družbi povzročila škodo v višini okoli 130.000 evrov. Z dvigi gotovine v znesku okoli 8.000 evrov pa je nadaljevala tudi po začetku stečajnega postopka družbe, ko so ji prenehala pooblastila zakonite zastopnice in pooblaščenke za razpolaganje s premoženjem družbe.

Za kaznivo dejanje zlorabe položaja pri opravljanju gospodarske dejavnosti je predpisana zaporna kazen od enega do osem let, za kaznivo dejanje poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja pa do treh let, so še navedli na PU Novo mesto.