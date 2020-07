Ovadili šest oseb zaradi suma preprodaje več kot 50 kilogramov prepovedanih drog

S Policijske uprave Kranj so sporočili, da so opravili hišne preiskave pri več osebah, za katere so sumili, da so vpleteni v trgovino z drogami. Ovadenih je bilo šest oseb, je sporočil predstavnik kranjske policije Bojan Kos. Več o preiskavi bo znanega jutri.

Kriminalisti so zaključili s hišnimi preiskavami s področja prepovedanih drog, so nam sporočili s Policijske uprave Kranj. "Kazensko je ovadenih šest oseb, ki so osumljene preprodaje in dogovarjanja za preprodajo več kot 50 kilogramov različnih vrst prepovedanih drog," je povedal predstavnik kranjske policijeBojan Kos. Več o kriminalistični preiskavi bomo predstavili jutri, je še dodal.