Ovadili tri odgovorne osebe za izlitje gnojevke pri Postojni

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Koper so zaključili s preiskavo izlitja gnojevke, ki so ga obravnavali 18. februarja, in zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj o'bremenjevanje in uničevanje okolja' in 'povzročitev splošne nevarnosti' na podlagi vseh zbranih obvestil in dokazov na Okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo zoper tri odgovorne osebe družbe, ki upravlja s kmetijo, na kateri je prišlo do izlitja, so sporočili iz PU Koper.