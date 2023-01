Pacient med poskusom bega iz bolnišnice padel skozi okno

Policisti so z ogledom kraja in zbiranjem obvestil ugotovili, da je starejši pacient hotel zapustiti bolnišnico, vendar mu zaradi zdravstvenega stanja tega niso dovolili. Ko je zdravstveno osebje zapustilo bolniško sobo, je pacient odprl okno v 1. nadstropju in stopil na streho nadstreška. Tam mu je spodrsnilo, padel je in se telesno poškodoval. "Policisti bomo o dogodku s poročilom obvestili pristojno državno tožilstvo," so sporočili s PU Murska Sobota.