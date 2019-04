Pacient z vžigalnikom ni hotel zažgati sebe, pač pa varovalo na postelji

Policija je zaključila kriminalistično preiskavo, ki jo je od začetka leta vodila zaradi požara v jeseniški bolnišnici, za posledicami katerega so umrle tri osebe.

Kot so sporočili s PU Kranj, so kriminalisti s strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija med preiskavo opravili ogled kraja požara, več deset razgovorov z zaposlenimi in pričami, narejena je bila obdukcija trupel, opravljene so bile zahtevne forenzične preiskave s kemijskimi in biološkimi analizami zavarovanih sledi, pregledali so električne naprave in instalacije na kraju ter naredili podroben tehnični pregled postelje, ki je bila žarišče požara.