Padajoča skala zadela planinca, na Veliki Planini se je izgubil pohodnik

Nesreča se je zgodila včeraj okoli 15. ure. Helikopter Slovenske vojske z dežurno ekipo za reševanje v gorah na krovu je ponesrečenca dvignil z vitlom in ga prepeljal v bazo na Letališču Jožeta Pučnika na Brniku, kjer so ga prevzeli reševalci NMP Kranj in ga prepeljali v UKC Ljubljana.

Reševalno akcijo so koordinirali gorski reševalci GRS Kamnik, njihova pomoč na kraju pa ni bila potrebna. Ob 20. uri pa se je na Veliki Planini v občini Kamnik, izgubil pohodnik, ki je bil premočen in premražen. Gorski reševalci postaje GRS Kamnik so pohodnika locirali in našli ter po gozdni vlaki pospremili do službenega vozila. Z vozilom GRS so ga prepeljali na izhodišče, kjer je pohodnik imel parkirano svoje vozilo. Nepoškodovan je sam odšel domov, je še poročala Uprava za zaščito in reševanje.

Kot še poroča Uprava, si je ob 1.30 zjutraj na gozdni cesti pod Valvazorjevim domom, občina Žirovnica, pohodnik pri zdrsu poškodoval nogo. Reševalci GRS Radovljica so ga na kraju oskrbeli ter ga s terenskim vozilom pripeljali v dolino in predali reševalcem NMP Jesenice.