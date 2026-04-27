Padalo se je na višini 2400 metrov začelo zapirati, padalec 'trdo' pristal

Policisti PP Tolmin so bili včeraj ob 15.52 obveščeni o zasilnem pristanku padalca pod vrhom Žabiškega Kuka.

Policisti so na kraju ugotovili, da je med izvajanjem manevrov v zraku, na višini okoli 2400 metrov, na padalu prišlo do nenadne tehnične okvare, zaradi katere se je padalo začelo zapirati. Med padanjem je sicer izkušeni padalec aktiviral rezervno padalo in z njim 'trdo' pristal na strmem skalnatem pobočju Žabiškega Kuka.

Poškodovanega padalca so s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana, kjer so ugotovili, da je bil v nesreči lažje poškodovan.

Kot so še sporočili s PU Nova Gorcica, je bil o nesreči obveščen tudi preiskovalec letalskih nesreč.