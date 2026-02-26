Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Padalo se je zaprlo, padalec padel na tla: njegovo življenje ogroženo

Kamniški vrh, 26. 02. 2026 08.02 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Jadralni padalec

Jadralnemu padalcu se je med jadranjem na območju Kamniškega vrha iz neznanega razloga zaprlo padalo, zaradi česar je padalec z višine padel na tla. S helikopterjem so ga huje poškodovanega prepeljali v zdravstveno ustanovo, njegovo življenje je ogroženo.

Policijska uprava Ljubljana je bila v sredo okoli 15. ure obveščena o nesreči jadralnega padalca na območju Kamniškega vrha.

Po prvih podatkih se je padalcu med jadranjem iz za zdaj neznanega razloga zaprlo padalo, zaradi česar je z višine padel na tla. Huje poškodovanega so ga s helikopterjem prepeljali v zdravstveno ustanovo. Njegovo življenje je ogroženo.

Policisti so opravili ogled in o dogodku obvestili preiskovalca letalskih nesreč. Po vseh zbranih obvestilih bo o vseh okoliščinah obveščeno pristojno državno tožilstvo.

jadralni padalec nesreča policija

Objestni smučar zadel 30-letnico, ob trku oba izgubila zavest

V nesreči na smučišču Cerkno dve osebi poškodovani

bibaleze
Portal
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
zadovoljna
Portal
Tako lepa je partnerka simpatičnega Gregorja iz Kmetije
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
4 znamenja, ki bodo občutila vpliv prvega retrogradnega Merkurja letos
4 znamenja, ki bodo občutila vpliv prvega retrogradnega Merkurja letos
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
vizita
Portal
Kaj pomeni tiha srčna bolezen
Incident na filmskih nagradah razkril, kako malo razumemo to nevrološko motnjo
Incident na filmskih nagradah razkril, kako malo razumemo to nevrološko motnjo
Zakaj možgani v stresu iščejo nezdravo hrano
Zakaj možgani v stresu iščejo nezdravo hrano
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
cekin
Portal
Nič več varčevanja v nogavicah. Kaj morate vedeti o INR?
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
Izredna uskladitev pokojnin 2026: bo sprejeta?
Izredna uskladitev pokojnin 2026: bo sprejeta?
Prevare na deklaracijah: 6 pasti, ki vas lahko zavedejo
Prevare na deklaracijah: 6 pasti, ki vas lahko zavedejo
moskisvet
Portal
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
dominvrt
Portal
S tem nikar ne hranite mačk
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
Zato morate imeti doma taščin jezik
Zato morate imeti doma taščin jezik
okusno
Portal
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Torta, o kateri bodo vsi govorili
voyo
Portal
Kmetija
Starec in pištola
Starec in pištola
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543