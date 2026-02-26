Padalo se je zaprlo, padalec padel na tla: njegovo življenje ogroženo

Policijska uprava Ljubljana je bila v sredo okoli 15. ure obveščena o nesreči jadralnega padalca na območju Kamniškega vrha.

Po prvih podatkih se je padalcu med jadranjem iz za zdaj neznanega razloga zaprlo padalo, zaradi česar je z višine padel na tla. Huje poškodovanega so ga s helikopterjem prepeljali v zdravstveno ustanovo. Njegovo življenje je ogroženo.

Policisti so opravili ogled in o dogodku obvestili preiskovalca letalskih nesreč. Po vseh zbranih obvestilih bo o vseh okoliščinah obveščeno pristojno državno tožilstvo.