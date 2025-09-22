Turbulenca zaprla padalo, češki padalec strmoglavil

V soboto, 20. septembra, se je nad naseljem Šmihel (Mestna občina Nova Gorica) zgodila nesreča tujega jadralnega padalca. Po doslej znanih informacijah policije je 60-letni državljan Češke okoli 18. ure samostojno vzletel na vzletišču za jadralne padalce Lijak. Kmalu po vzletu se je na višini približno 20 metrov soočil z nenadno turbulenco, zaradi katere se mu je padalo zaprlo. Kljub poskusu, da bi obvladal situacijo, mu to ni uspelo, zato je po manevru strmoglavil na strmo vznožje hriba vzhodno od naravnega mostu Skozno nad potokom Lijak, na prepadnem robu Trnovskega gozda.

Čeprav je utrpel hude telesne poškodbe, se je padalcu uspelo po strmem terenu povzpeti do reševalcev Enote za hitre reševalne intervencije Civilne zaščite Mestne občine Nova Gorica. Ti so mu na kraju nesreče nudili prvo pomoč in ga predali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Nova Gorica. Po oskrbi so ga prepeljali v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici, so sporočili iz PU Nova Gorica.

O nesreči so že obvestili preiskovalca letalskih nesreč in incidentov, policisti Policijske postaje Nova Gorica pa bodo o ugotovljenih dejstvih pisno seznanili tudi Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.