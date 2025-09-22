Svetli način
Črna kronika

Turbulenca zaprla padalo, češki padalec strmoglavil

Šempeter, 22. 09. 2025 10.25 | Posodobljeno pred 1 uro

L.M.
9

Nenadna turbulenca je povzročila nesrečo češkega jadralnega padalca na Lijaku pri Novi Gorici. Po vzletu se mu je na nizki višini zaprlo padalo in je strmoglavil na zahteven teren. Reševalci so mu nudili prvo pomoč, nato pa so ga prepeljali v bolnišnico v Šempeter pri Gorici.

V soboto, 20. septembra, se je nad naseljem Šmihel (Mestna občina Nova Gorica) zgodila nesreča tujega jadralnega padalca. Po doslej znanih informacijah policije je 60-letni državljan Češke okoli 18. ure samostojno vzletel na vzletišču za jadralne padalce Lijak. Kmalu po vzletu se je na višini približno 20 metrov soočil z nenadno turbulenco, zaradi katere se mu je padalo zaprlo. Kljub poskusu, da bi obvladal situacijo, mu to ni uspelo, zato je po manevru strmoglavil na strmo vznožje hriba vzhodno od naravnega mostu Skozno nad potokom Lijak, na prepadnem robu Trnovskega gozda.

Jadralni padalec (slika je simbolična)
Jadralni padalec (slika je simbolična) FOTO: Bobo

Čeprav je utrpel hude telesne poškodbe, se je padalcu uspelo po strmem terenu povzpeti do reševalcev Enote za hitre reševalne intervencije Civilne zaščite Mestne občine Nova Gorica. Ti so mu na kraju nesreče nudili prvo pomoč in ga predali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Nova Gorica. Po oskrbi so ga prepeljali v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici, so sporočili iz PU Nova Gorica.

O nesreči so že obvestili preiskovalca letalskih nesreč in incidentov, policisti Policijske postaje Nova Gorica pa bodo o ugotovljenih dejstvih pisno seznanili tudi Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Lijak nesreča jadralni padalec turbolenca
KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Five -O
22. 09. 2025 12.19
+1
Spomnim se komada z naslovom bolj star bolj nor.
ODGOVORI
1 0
daiči
22. 09. 2025 12.16
Važn d se grejo adrenalinske sporte, in obenm misljo d so nesmrtni.
ODGOVORI
0 0
daiči
22. 09. 2025 12.26
No ja ta vsaj helikoptrja ni u luft dvignu pa naredu drzavi spet en kup stroskov.
ODGOVORI
0 0
štajerc65
22. 09. 2025 12.03
-1
Kdor išče ta enkrat najde. Tudi v tem primeru.
ODGOVORI
0 1
vicente
22. 09. 2025 11.45
-2
samo ne veš kaj je slabše to da je strmoglavil ali da so ga peljali v šempetsko bolnišnico
ODGOVORI
2 4
Rožice so zacvetele
22. 09. 2025 11.57
+4
Šempeterska bolnišnica je odlična, e e slabe besede nimam, sem odležal kar veliko dni tam, kasneje hodil na kontrole...
ODGOVORI
4 0
vvvilice
22. 09. 2025 11.04
+10
Sem enkrat videl na lastne oči, ampak se ke še kar dobro končalo, rešilec je vseeno prišel.
ODGOVORI
10 0
medŠihtom
22. 09. 2025 11.04
-12
članek tipa "za ovčke".
ODGOVORI
1 13
vicente
22. 09. 2025 11.02
+2
Pankrti komad: "Čehi radi letijo v nebo"
ODGOVORI
5 3
