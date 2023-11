Padec drevesa na trgu v Šempetru pri Gorici usoden za starejšo žensko

Na prireditvi v Šempetru pri Gorici je na starejšo žensko padlo drevo in jo hudo poškodovalo. Odpeljali so jo v šempetrsko bolnišnico, vendar so policisti danes izvedeli, da je umrla, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Martinovanje, ki se ga je udeležila 73-letna ženska, je bilo organizirano na Trgu Ivana Roba, pred tamkajšnjo cerkvijo. Na žensko je proti večeru padla stara, približno deset metrov visoka lipa, ki je bila pri tleh trhla in se je prelomila ter zrušila sama od sebe. Na prireditvi je bilo tedaj še nekaj deset ljudi. PREBERI ŠE V Šempetru pri Gorici na trgu na občanko padlo drevo in jo poškodovalo Reševalci so hudo poškodovano žensko, ki je bila ob njihovem prihodu v nezavesti oz. je bila neodzivna, prepeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Vendar so zdravniki danes zjutraj Policijo obvestili, da je zaradi hudih poškodb umrla. Policisti iz Nove Gorice bodo ugotovljena dejstva sporočili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.