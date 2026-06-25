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Črna kronika

Padec otroka na Blejskem gradu: hodil po neurejeni poti

Bled, 25. 06. 2026 18.13 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Lara Miklavčič
Neurejena pot

Več je znanega o nesreči, v kateri je otrok v bližini Blejskega gradu padel v globino in se huje poškodoval. Po prvih podatkih naj bi zdrsel z razgledne točke, zdaj pa je znano, da je deček hodil po sicer dostopni, a neurejeni in neoznačeni poti v okolici gradu, nato pa padel čez strmo pobočje. Zakaj se je otrok iz madžarske družine odpravil tja in kako varne so sprehajalne in pohodne poti okoli gradu?

Deček se je na grajskem griču odpravil po neoznačeni poti, padel čez 20-metrsko steno, nato pa še 20 metrov drsel po strmem gozdnem pobočju. Martin Šolar, zunanji strokovni sodelavec za urejanje in vzdrževanje poti na Bledu, pripoveduje: "V prvem delu je ta neurejen in neoznačen odcep, vodi po strmem gozdu na rob, na drugo stran je pa zadeva prepadna. In to se je tam zgodilo."

Kot dodaja: "Kjerkoli se lahko, če je smola, zgodi nesreča, na najbolj urejeni in na najbolj varovani poti. To, kar se je pa zgodilo včeraj, je bilo pa zunaj urejenih poti, ki jih imamo na Bledu."

Kot izpostavlja, ljudje gredo povsod, iščejo ne vem kakšne trenutke in tudi v tem primeru so žal odšli nekam, kamor ne bi smeli, in tam je res nevarno.

Zakaj se je včeraj otrok odpravil po tej, že tako neurejeni in neoznačeni poti, nam ni znano. Danes pa tu na mestu, od koder se je deček odpravil in zdrsel v globino, stoji še dodatna varovalna ograja. Lea Ferjan, direktorica Zavoda za kulturo Bled: "Verjamem, da si nekateri želijo videti še kakšne druge perspektive, Bled, okolico, ampak tudi če gredo po urejenih poteh, se najdejo lepe razgledne točke. Včerajšnji dogodek se nas je dotaknil in seveda vsi smo v mislih s fantkom in pa njegovo družino. Priporočam in apeliram, da se vsi držijo pohodnih poti, ki so za to namenjene, oz. dostopnih poti, ki so namenjene za ogled Blejskega gradu."

Šolar zatrjuje, da se poti dnevno vzdržujejo in pregledujejo: "Poti okoli Blejskega gradu urejata tako Turizem Bled kot tudi Zavod za kulturo Bled. In te poti so vzdrževane, urejene in varne. Želimo te poti speljati proč od nevarnih mest in jih tudi ne objavljamo takih, ki bi bile potencialno nevarne. In ta, na kateri se je nesreča zgodila, ni v nobenem seznamu javnih poti, niti v publikacijah, zemljevidih, niti je ni na digitalnih platformah - naših, kontroliranih. "

Tudi na teh sprehajalnih poteh tukaj okrog je treba imeti primerno obutev, ker je vroče, s seboj pa tudi vodo. Otrok torej nikakor ni padel z razgledne ploščadi, šlo je za neurejeno in neoznačeno pot v bližini Blejskega gradu, poudarjajo.

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24ur.com Otrok padel z razgledne točke v bližini blejskega gradu
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