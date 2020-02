Smučarja zadržala otroka pred padcem, dokler niso pod njimi postavili zaščitne mreže

V dopoldanskih urah so policisti obravnavali padec otroka s sedežnice na Krvavcu. S smučišča je bil po transportu do spodnje postaje žičnice odpeljan v zdravstveno ustanovo, po prvih podatkih pa ni huje poškodovan, sporočajo s PU Kranj.

Otrok naj bi se med vožnjo s sedežnico premaknil preveč na rob sedala in po nekaj deset metrih vožnje zdrsnil pod zapiralo sedežnice, kjer sta ga pred padcem v globino z rokama uspela ujeti in zadržati dva druga smučarja.

Delavec smučišča je tedaj sedežnico zaustavil, pod njo pa so delavci na smučišču, mimoidoči in policisti hitro raztegnili zaščitno mrežo, s katero so močno ublažili okoli 10-metrski padec v globino.

Reševalci so otroku nudili zdravstveno pomoč na smučišču. Po do sedaj zbranih podatkih policije je tuja krivda izključena.

Policija podatkov o ženski in moškemu, ki sta otroka na sedežnici ujela in zadržala toliko časa, da so pod njimi pripravili mrežo za reševanje, nima, zato ju prosi, da se javita. Verjetno gre za tujca, dodajajo na PU Kranj. "Brez njiju in prisebnih ljudi pod sedežnico, bi se dogodek zagotovo odvil drugače."