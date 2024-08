Padec tako silovit, da je iztrgalo varovala. Alpinista ustavil šele soplezalec

V soboto zjutraj so gorski reševalci pomagali 30-letnemu pohodniku, ki je med hojo proti Triglavu zdrsnil, padel in se pri tem poškodoval. Pomoč na kraju mu je nudila dežurna ekipa GRSZ z Brnika in ga s policijskim helikopterjem prepeljala v zdravstveno ustanovo, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Policijski helikopter je z dežurno ekipo v zadnjih dveh dneh v gore poletel že devetkrat, zgolj v soboto so v gorah opravili šest reševanj. Na Raduhi in Ojstrici sta se poškodovala pohodnika, na Rjavini in Begunjščici pa je policijski helikopter z dežurno ekipo reševal onemogle pohodnike.

V Triglavski severni steni in v Prisojniku sta se medtem zaradi padca iz stene pri alpinističnem vzponu poškodovala alpinista. "Okoliščine kažejo, da je v Prisojniku alpinist padel zaradi odloma skale. Med padanjem je zaradi silovitosti padca iz stene iztrgal več varoval, pri tem padel celo mimo soplezalca ter obvisel na vrvi. Padanje je ustavil soplezalec, ki ga na vrvi je zadržal pod sabo," so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Na Begunjščici sta na primer zaradi neprimerne opreme in popolne nepripravljenosti onemogla dva slovenska pohodnika s supergami in malo vode. Po okoli šestih urah hoje sta onemogla pred vrhom gore.

Letalska policijska enota je z dežurno GRZS ekipo za reševanje v gorah v petek pri Bivaku pod Skuto s helikopterjem poskušala pomagati kosmatincu, ki je bil življenjsko ogrožen. A pes je kljub hitri pomoči in podanim navodilom veterinarja poginil. "Okoliščine kažejo na toplotni udar (možen je tudi ugriz kače)," so sporočili.

V petek so medtem zaradi prijave bolezenskega stanja pri pohodnici poleteli na Planiko, zaradi izgubljenih pohodnikov pa še na Golarjevo peč. Isti dan pa so prejeli tudi klic na pomoč zaradi obnemoglega psa.

Na Policijski upravi Ljubljana ob tem opozarjajo, da so psi bistveno bolj občutljivi na vročino kot ljudje, kadar temperatura okolja preseže kompenzatorne meje pasjega hladilnega mehanizma, pa lahko pride do pregrevanja in toplotnega udara. Prav zato jih morajo lastniki v vročini še toliko bolj varovati, posebej v gorah nad gozdno mejo, kjer ni sence in možnosti ohladitve in kjer so dodaten vir vročine tudi pregrete skale.

"Če je vroče človeku, je živali še bolj. Izogibajte se temu in obvarujte živali, ki so odvisne od vas in vaših odločitev," so poudarili.

'Tako kot pri vseh stvareh, ki se jih učimo, je tudi za gore potrebna postopnost'

Ob tem so ljubljanski policisti znova opozorili na nevarne razmere v gorah ter pozvali k večji previdnosti in odgovornosti. "Da se nekdo izgubi, je onemogel, izčrpan ali pa ga je strah, pomeni, da se ni pripravil na turo, je ni načrtoval in je nikakor ni prilagodil svojim psihofizičnih sposobnostim," so poudarili.

"Tako kot pri vseh stvareh, ki se jih učimo, je tudi za gore potrebna postopnost," so dodali. Začeti je torej treba s preprostimi turami, težavnost pa nato postopoma stopnjevati in nabirati kondicijo.

Prav tako morajo pohodniki pri izletih v gore upoštevati tudi vreme. "Vroče je, možni so hitri vremenski preobrati. Bodite opremljeni, v gore hodite zgodaj, vsaj v dvoje in turo prilagajajte dejavnikom na poti. Če imate s sabo otroke in živali, turo obvezno prilagajajte njim in zmanjšujte tveganje za nesreče ter ogrožajoča stanja," so še svetovali.