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Črna kronika

Padec z viličarja usoden za 30-letnega moškega

Most na Soči, 08. 06. 2026 11.28 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
N.V.
Viličar

Nedavno se je na parkirišču ene od gospodarskih družb na območju Mosta na Soči zgodila tragična nesreča. Moški je padel z viličarja na asfalt in utrpel hude telesne poškodbe, nemudoma so ga začeli oživljati, vendar je zaradi hudih poškodb umrl.

V soboto v zgodnjih jutranjih urah, sta izven rednega delovnega časa, dva moška uporabljala viličarja na parkirišču podjetja. Med obračanjem v levo se je viličar prevrnil, 34-letnemu vozniku pa je uspelo zapustiti kabino vozila.

30-letnik, ki se je v času nesreče nahajal na zadnjem delu viličarja, pa je padel na asfalt in se huje poškodoval. Prisotni v času nesreče so poškodovanemu nemudoma nudili prvo pomoč in ga oživljali vse do prihoda reševalcev. Z oživljanjem so nadaljevali tudi reševalci nujne medicinske pomoči ZD Tolmin, a žal neuspešno.

Viličar (slika je simbolična)
Viličar (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

30-letnik je umrl na kraju nesreče, voznika viličarja pa so prepeljali v šempetrsko bolnišnico.

Na kraj dogodka so prispeli tudi tolminski policisti in novogoriški kriminalisti, o dogodku je bil obvščen preiskovalni sodnik in okrožna državna tožilka. Odrejena je bila sodna obdukcija na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančen vzrok smrti. 

Policija nadaljuje z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin nesreče. Preiskava poteka v smeri suma kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti.

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