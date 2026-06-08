Padec z viličarja usoden za 30-letnega moškega

V soboto v zgodnjih jutranjih urah, sta izven rednega delovnega časa, dva moška uporabljala viličarja na parkirišču podjetja. Med obračanjem v levo se je viličar prevrnil, 34-letnemu vozniku pa je uspelo zapustiti kabino vozila.

30-letnik, ki se je v času nesreče nahajal na zadnjem delu viličarja, pa je padel na asfalt in se huje poškodoval. Prisotni v času nesreče so poškodovanemu nemudoma nudili prvo pomoč in ga oživljali vse do prihoda reševalcev. Z oživljanjem so nadaljevali tudi reševalci nujne medicinske pomoči ZD Tolmin, a žal neuspešno.