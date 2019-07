Padel s kolesa in na kraju umrl

Policisti so bili danes malo po 16. uri obveščeni, da je v naselju Dolnja Bistrica padel kolesar in na kraju umrl. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja nesreče je bilo ugotovoljeno, da je 46-letni moški vozil kolo po lokalni cesti. Ko je s ceste zavil na dvorišče stanovanjske hiše, hitrosti ni prilagodil in je padel s kolesa.

Reševalci so kolesarja neuspešno oživljali, umrl je na kraju nesreče. Zdravnica je odredila sanitarno obdukcijo.

S PU Murska Sobota so še sporočili, da kolesar med vožnjo ni uporabljal kolesarske čelade.