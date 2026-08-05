Padla 12 metrov v globino: kopalci iz Soče rešili ponesrečeno turistko

Včeraj ob 16.17 so bili policisti obveščeni o dogodku v naselju Soča (občina Bovec), kjer je v reko Sočo padla tuja državljanka in se poškodovala. Po doslej zbranih podatkih je 57-letna državljanka Združenih držav Amerike hodila po pešpoti za mostom pri Velikih koritih Soče proti strugi reke Soče, za njo je hodil njen 67-letni mož, opisujejo na PU Nova Gorica.

Po približno desetih metrih hoje ji je zdrsnilo, zaradi česar je padla po približno dva metra strmi brežini, nato pa še okoli 12 metrov v globino v reko Sočo. Pri padcu je utrpela poškodbe glave. Na srečo je bila v bližini plavalka, ki je poškodovanko, obrnjeno z obrazom v vodi, obrnila in ji nudila pomoč. Na pomoč je nato priplaval še drug plavalec, kasneje pa tudi njen mož. Skupaj so jo uspeli spraviti na breg reke Soče.