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Črna kronika

Padla 12 metrov v globino: kopalci iz Soče rešili ponesrečeno turistko

Ljubljana, 05. 08. 2026 15.07 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
A.K.
Velika korita Soče

Pri Velikih koritih Soče se je zgodila nesreča, v kateri je 57-letna državljanka ZDA omahnila v strugo reke. Zaradi poškodb glave so jo reševalci s helikopterjem nujne medicinske pomoči prepeljali v ljubljanski UKC.

Včeraj ob 16.17 so bili policisti obveščeni o dogodku v naselju Soča (občina Bovec), kjer je v reko Sočo padla tuja državljanka in se poškodovala. Po doslej zbranih podatkih je 57-letna državljanka Združenih držav Amerike hodila po pešpoti za mostom pri Velikih koritih Soče proti strugi reke Soče, za njo je hodil njen 67-letni mož, opisujejo na PU Nova Gorica.

Po približno desetih metrih hoje ji je zdrsnilo, zaradi česar je padla po približno dva metra strmi brežini, nato pa še okoli 12 metrov v globino v reko Sočo. Pri padcu je utrpela poškodbe glave. Na srečo je bila v bližini plavalka, ki je poškodovanko, obrnjeno z obrazom v vodi, obrnila in ji nudila pomoč. Na pomoč je nato priplaval še drug plavalec, kasneje pa tudi njen mož. Skupaj so jo uspeli spraviti na breg reke Soče.

Velika korita Soče
Velika korita Soče
FOTO: Shutterstock

Na kraju so poleg policistov posredovali tudi gasilci PGD Bovec in gorski reševalci GRS Bovec. S pomočjo vrvne tehnike so poškodovanko dvignili iz struge ter pomagali reševalcem pri njeni oskrbi. Poškodovanko so v nadaljevanju prevzeli člani helikopterske nujne medicinske pomoči in jo s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Policisti Policijske postaje Bovec so tujo krivdo izključili. O vseh ugotovitvah bodo s pisnim poročilom seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Soča Bovec nesreča reševanje helikopter

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KOMENTARJI2

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zmerni pesimist
05. 08. 2026 16.05
Še jaz ko hodim po eu ne uporablam modre zdravstvene kartice pač pa se posebej dodatno zavarujem pri eni od zavarovalnic mislim da to američanka ima
Odgovori
-1
1 2
sqjam
05. 08. 2026 15.36
Vsaj nič ne bo plačala za zdravniško oskrbo.
Odgovori
-2
1 3
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