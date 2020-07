Padla in si odtrgala prst

Preteklo soboto je 69-letna italijanska državljanka iz Milana obiskala Tolminska korita. Pri hoji po urejeni in zavarovani poti mimo Medvedove glave ji je zdrsnilo, pri čemer se je želela uloviti in preprečiti padec. Med lovljenjem se je s prstanom nerodno zataknila, zaradi česar si je odtrgala prst, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

Na kraju so pri reševanju posredovali člani GRS Tolmin in osebje ZD Tolmin. Poškodovanko so odpeljali na zdravljenje v Italijo, so še dodali na PU Nova Gorica.