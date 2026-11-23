Piranski in izolski policisti so na isti dan – minuli petek – prijeli osumljenca več premoženjskih kaznivih dejanj, ki sta delovala na območju Kopra, Izole in Pirana, je sporočila predstavnica Policijske uprave Koper Anita Leskovec.

Piranski policisti so prijeli 35-letno domačinko, ki je utemeljeno osumljena storitve več kaznivih dejanj, med drugim velikih tatvin na posebno predrzen način, velike tatvine z vlomom in tatvin v različnih trgovinah.

"Z intenzivnim zbiranjem obvestil in preiskovalnimi aktivnostmi so policisti ugotovili, da je osumljenka v letu 2026 na območju Policijske postaje Piran izvršila sedem kaznivih dejanj, na območju Policijske postaje Izola dve, na območju Policijske postaje Koper pa še dvanajst kaznivih dejanj. Poleg tega so jo policisti obravnavali tudi zaradi več kot deset tatvin, ki so bile zaradi manjše vrednosti obravnavane kot prekrški," je naštela Leskovčeva.

Isti dan so izolski policisti k preiskovalni sodnici privedli 26-letnika, osumljenega velike tatvine, tatvine in roparske tatvine ter več kot dvajsetih drugih tatvin manjših vrednosti, ki so bile obravnavane kot prekrški. Tatvine je izvrševal na območju Kopra, Izole in Pirana.

Za oba je bil odrejen pripor. Policisti v obeh primerih nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preverjanjem vseh okoliščin kaznivih dejanj.

Leskovčeva ob tem dodaja, da so informacije občanov v številnih primerih ključne pri odkrivanju kaznivih dejanj, povezovanju posameznih primerov in izsleditvi storilcev. Vsako koristno informacijo lahko občani sporočijo na interventno številko 113, na najbližjo policijsko postajo ali anonimno na številko 080 1200.