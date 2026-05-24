Padla v planinski koči, reševal jo je helikopter

V soboto ob 20.36 se je na Velikem Snežniku v občini Ilirska Bistrica pri padcu v planinski koči poškodovala planinka. Gorski reševalci GRS Ljubljana skupine Ilirska Bistrica, Postojna in Ljubljana so poškodovanko oskrbeli in prenesli v helikopter SV, ki jo je prepeljal v UKC Ljubljana.