V soboto ob 20.36 se je na Velikem Snežniku v občini Ilirska Bistrica pri padcu v planinski koči poškodovala planinka. Gorski reševalci GRS Ljubljana skupine Ilirska Bistrica, Postojna in Ljubljana so poškodovanko oskrbeli in prenesli v helikopter SV, ki jo je prepeljal v UKC Ljubljana.
Črna kronika
Padla v planinski koči, reševal jo je helikopter
