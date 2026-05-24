Črna kronika

Padla v planinski koči, reševal jo je helikopter

Ljubljana , 24. 05. 2026 16.40 pred 4 urami 1 min branja 0

Avtor:
A.K.
Padec v koči

V soboto zvečer so gorski reševalci na območju Velikega Snežnika nudili pomoč ponesrečeni planinki. V reševalno akcijo je bila vključena tudi dežurna helikopterska enota SV, ki jo je prepeljala v UKC.

V soboto ob 20.36 se je na Velikem Snežniku v občini Ilirska Bistrica pri padcu v planinski koči poškodovala planinka. Gorski reševalci GRS Ljubljana skupine Ilirska Bistrica, Postojna in Ljubljana so poškodovanko oskrbeli in prenesli v helikopter SV, ki jo je prepeljal v UKC Ljubljana.  

nesreča gore nesreča v gorah Veliki Snežnik gorski reševalci helikoptersko reševanje UKC Ljubljana

