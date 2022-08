Panamske oblasti zasegle veliko količino drog, namenjenih v Slovenijo

Panamski varnostni organi so v ponedeljek na tiskovni konferenci sporočili, da so v posebni operaciji odkrili in zasegli večjo količino prepovedanih drog, šlo naj bi za kokain.

V operaciji sta sodelovala Panamski mornariški zračni operativni center (Croan) in tožilstvo za boj proti drogam iz Colona in regije Guna Yala.

Letos so v Panami izvedli že 800 operacij proti organiziranemu kriminalu in trgovini z mamili, pri tem so zasegli okoli 65 ton mamil. Preprodajalci droge pogosto tihotapijo v zabojnikih, ki jih pripeljejo in iztovorijo skupaj z drugim blagom na pristanišča.

Samo lani so panamske oblasti zasegle rekordnih 128,7 tone drog, glavno tržišče pa so bile ZDA.