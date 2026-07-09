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Črna kronika

Očividca pred utopitvijo rešila 73-letnika

Izola , 09. 07. 2026 12.42 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.K.
Simonov zaliv

V Simonovem zalivu se je začel utapljati 73-letni moški. Hitro posredovanje očividcev in reševalcev iz vode je bilo ključno, da so moškega uspeli oživeti in ga prepeljati v izolsko bolnišnico.

Ob 9.40 so koprske policiste obvestili, da se v Simonovem zalivu v Izoli utaplja oseba. Dva očividca, ženska in moški, sta osebo takoj potegnila iz vode, zatem so 73-letnega moškega takoj, skupaj z reševalci iz vode, začeli oživljati. Po prihodu zdravniškega osebja na kraj so moškega uspešno oživili in ga odpeljali v SB Izola, so sporočili s PU Koper.

Izola Simonov zaliv utapljanje reševanje reanimacija

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