Par žensko zamotil s pogovorom in ji iz torbice ukradel denarnico

Policisti so drzno tatvino obravnavali tudi na območju Borovnice, ko je v petek neznanec na domu zamotil starejša oškodovanca, ki jima je dejal, da bo izvedel telekomunikacijske storitve. Medtem je drugi storilec iz hiše ukradel nakit in lastnika oškodoval za nekaj tisoč evrov. Storilca sta se s kraja odpeljala z vozilom znamke Opel, gre pa za moška, visoka 175 cm in 165 cm, močnejše postave, temnejših kratkih las, ki sta bila oblečena v temno siva oblačila, nosila pa sta tudi kapo s šiltom. Policisti v zvezi s kaznivim dejanjem še zbirajo obvestila, so pojasnili na PU Ljubljana.

Ljubljanske policiste so v soboto obvestili o drzni tatvini denarja na Clevelandski ulici v Ljubljani, ko sta neznana moški in ženska v petek okoli 12. ure pristopila do oškodovanke pred stanovanjskim blokom in jo zamotila s pogovorom, pri tem pa sta ji iz torbice vzela denarnico z vsebino.

Policisti ob tem opozarjajo, da storilci izvršujejo drzne tatvine iz stanovanjskih hiš na zelo prefinjen in pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni. Policisti tudi opažajo, da so ljudje še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki prihajajo na njihove domove in jih ogovorijo. Žrtve so predvsem starejši občani, ki jih storilci zamotijo s pogovorom (ali da so serviserji, da so prišli odkupit staro železo ali da prihajajo z elektro službe in si ogledujejo teren, kje bi postavili nove daljnovode, itd.), s tem pa jih zvabijo iz hiše ali od hiše, tako da je nimajo več pod nadzorom. Njihovo odsotnost takrat izkoristijo drugi storilci in v času pogovora vstopijo v hišo, pregledajo notranjost in v večini primerov ukradejo denar in nakit. Storilci nato zapustijo hišo, tisti, ki je zamotil žrtev, pa se vljudno poslovi in zapusti kraj. Največkrat se do hiše pripeljejo z vozilom in tako kraj tudi zapustijo.

Policisti občanom zato svetujejo, da imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore. Vedno naj zaklenejo hišo, ko to zapustijo, ključ pa naj vzamejo s seboj, pa četudi stopijo samo za vogal. Ob tem pa naj bodo pozorni na videz oseb (oblačila, govor, posebnosti) ter vozilo, s katerim so se pripeljali (znamko, barvo, tip in reg. št. vozila). Če kljub previdnosti postanejo žrtev kaznivega dejanja, pa policisti priporočajo, da takoj obvestijo Policijo na št. 113 ali najbližjo policijsko postajo. "Svojce in znance naprošamo, da o načinu storitve kaznivih dejanj seznanijo starejše osebe, ki so pogosto žrtve teh kaznivih dejanj," dodajajo.