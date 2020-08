Parkiral na bencinskem servisu, odšel v prodajalno in ostal brez tovornjaka

Nekaj po 23. uri je na bencinskem servisu na Fernetičih državljan Romunije zaprosil tam zaposlenega, da pokliče policijo, ker so mu kradli vozilo, so sporočili s PU Koper. Policisti so na kraju z zbiranjem informacij ugotovili, da je 30-letni državljan Romunije pripeljal na bencinski servis Fernetiči sever s tovornim vozilom Iveco Daily 2.3, bele barve, (registrska številka BC10LSG), in ga parkiral na parkirnem prostoru. Vozilo je zaklenil in odšel v prodajalno, da bi nekaj pojedel.