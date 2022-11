Nepridipravi so se ponovno lotili parkomatov. Vlomili so v blagajno parkirišča tik ob glavni murskosoboški avtobusni postaji, v isti parkomat, v katerega so samo v letošnjem letu vlomili že tretjič. Koliko denarja so odnesli tokrat, policisti še ugotavljajo, je pa na parkomatu nastalo tudi nekaj materialne škode. Domačini so seveda zgroženi.