Partner opečene ženske v priporu: motiv naj bi bil maščevanje

Kot so sporočili policisti, ki so v petek prijeli partnerja hudo opečene ženske v Grosupljem, je po do sedaj zbranih obvestilih 47-letnik utemeljeno osumljen kaznivega dejanja poskusa umora. Osumljen je, da je po prepiru z vnetljivo tekočino polil oškodovanko in jo zažgal.

Motiv za dejanje je glede na sedaj znane podatke maščevanje. Osumljenec je bil danes priveden k preiskovalni sodnici, ki je odredila pripor. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, o vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno tožilstvo, so še sporočili.