Partnerja napadla z nožem, policisti sumijo tudi nasilje nad otrokom

S PU Koper so sporočili, da so bili policisti v soboto zvečer obveščeni o nasilju v družini. Po do zdaj zbranih obvestilih naj bi osumljenka partnerja dalj časa psihično in fizično zlorabljala, nazadnje pa naj bi ga med sporom žalila in napadla z nožem. Pri tem naj bi mu povzročila lažjo poškodbo noge.
Policisti so med obravnavo ugotovili tudi sum nasilnega ravnanja nad njunim šestletnim otrokom.
Policija obravnava kaznivi dejanji nasilja v družini in zanemarjanja mladoletne osebe. Ob izsleditvi so policisti osumljenki na kraju ustno izrekli ukrep prepovedi približevanja.
Po zaključku preiskave bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.
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