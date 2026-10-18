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Črna kronika

Partnerja napadla z nožem, policisti sumijo tudi nasilje nad otrokom

Koper, 18. 10. 2026 15.17 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Napadalec z nožem

Na območju Kopra policisti obravnavajo primer nasilja v družini, v katerem naj bi 40-letna ženska dalj časa izvajala psihično in fizično nasilje nad svojim 40-letnim zunajzakonskim partnerjem. Med zadnjim sporom naj bi ga napadla z nožem in mu lažje poškodovala nogo. Policisti sumijo tudi nasilje nad njunim šestletnim otrokom.

S PU Koper so sporočili, da so bili policisti v soboto zvečer obveščeni o nasilju v družini. Po do zdaj zbranih obvestilih naj bi osumljenka partnerja dalj časa psihično in fizično zlorabljala, nazadnje pa naj bi ga med sporom žalila in napadla z nožem. Pri tem naj bi mu povzročila lažjo poškodbo noge.

Policisti so med obravnavo ugotovili tudi sum nasilnega ravnanja nad njunim šestletnim otrokom.

Policija
Policija
FOTO: Bobo

Policija obravnava kaznivi dejanji nasilja v družini in zanemarjanja mladoletne osebe. Ob izsleditvi so policisti osumljenki na kraju ustno izrekli ukrep prepovedi približevanja.

Po zaključku preiskave bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

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nasilje v družini Koper policija napad z nožem zanemarjanje otroka

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