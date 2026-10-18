Partnerja napadla z nožem, policisti sumijo tudi nasilje nad otrokom

S PU Koper so sporočili, da so bili policisti v soboto zvečer obveščeni o nasilju v družini. Po do zdaj zbranih obvestilih naj bi osumljenka partnerja dalj časa psihično in fizično zlorabljala, nazadnje pa naj bi ga med sporom žalila in napadla z nožem. Pri tem naj bi mu povzročila lažjo poškodbo noge.

Policisti so med obravnavo ugotovili tudi sum nasilnega ravnanja nad njunim šestletnim otrokom.