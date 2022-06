Partnerju mariborske sodnice ne bodo sodili za napad

Napad na sodnico se je zgodil pred njenim domom v Pekrah pri Mariboru. Po napadu je na pomoč poklicala partnerja Horvata, s katerim sta se sicer razhajala, saj napadalca ni videla. Ta je prišel iz hiše in poklical reševalce, ki so hudo poškodovano sodnico odpeljali v bolnišnico.

Preiskava je trajala dobro leto in pol, Andrej Horvat se v njej ni zagovarjal. Obtožnico zoper njega je zaradi poskusa umora 16. oktobra lani vložila tožilka Mateja Artenjak , 20. decembra lani je obdolženi vložil ugovor. Izvensodni senat slovenjgraškega okrožnega sodišča je 3. februarja odločil, da se obtožba zaradi poskusa umora ne dopusti in da se kazenski postopek zoper Horvata ustavi, navaja časnik Večer .

Sprva se je ugibalo, da bi se napad na sodnico lahko zgodil zaradi njenega dela, a je Policija teden dni po napadu pridržala Horvata. Ružičeva je nato prek svoje hčerke javnosti sporočila, da ta nikoli ni bil nasilen do nje in da ne verjame, da je napadalec prav on. Nato pa je svojo izpoved spremenila in bila vse bolj prepričana, da bi za napadom lahko stal prav njen nekdanji partner.