Pazite pri sanaciji: moški, na katerega je padel stroj, se bori za življenje

V torek zvečer se je med sanacijo v Mengšu zgodila huda nesreča. Na enega izmed krajanov je med čiščenjem kleti padel težji stroj. 45-letnik je huje poškodovan, v ljubljanskem kliničnem centru se bori za življenje.

icon-expand Sanacija po poplavah v Mengšu FOTO: Bobo

Ljubljanski policisti so bili včeraj ob 18.30 obveščeni o hudi nesreči, ki se je zgodila med sanacijo. V Mengšu je namreč med premikanjem težkega stroja ta zdrsnil z vozička, padel na 45-letnega moškega in ga ob tem huje poškodoval. Z reševalnim vozilom so poškodovanega takoj odpeljali v UKC Ljubljana. Po doslej znanih podatkih je njegovo življenje ogroženo. Policisti z ogledom kraja znakov kaznivega dejanja niso ugotovili, o okoliščinah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Pazljivo: stavbe niso stabilne, blato je spolzko Policija ob dogodku vse, ki na ogroženih območjih opravljate posledice poplav, opozarja, da je kljub umiku vode ob tem potrebna posebna previdnost. Posebej previdni bodite pri sanaciji objektov, saj so poplavljeni objekti lahko zelo poškodovani, zato pred vstopom vanje preverite stanje stavbe in poškodbe na njej. Kjer sta še vedno voda in blato, je gibanje na takem območju lahko nevarno zaradi morebitnih zdrsov, padcev, ureznin in drugih poškodb.

Pred začetkom čiščenja objektov se ustrezno oblecite, saj je voda, ki je poplavila območja in prostore, onesnažena. V njej so lahko kanalizacijska voda, odpadki, trupla živali, nevarne snovi, ki različno reagirajo v vodi ali ob stiku z drugimi nevarnimi snovmi, večji predmeti, blato, zato se ob odpravljanju posledic nesreč ustrezno oblecite oziroma zaščitite in se po delu temeljito umijte. Prav tako bodite previdni pri ponovnem priklopu električnih naprav, opozarjajo ljubljanski policisti. Nikar ne uživajte hrane, ki je bila poplavljena, temveč jo brez izjeme zavrzite.