Peljal po reševalnem pasu in lagal, da otrok potrebuje zdravnika

Podaljšani konec tedna je na slovenske ceste prinesel kolone pločevine, saj so nekateri odhajali na oddih, drugi pa so se z njega vračali domov. Zastoji so bili tako na mejnih prehodih vzdolž meje s Hrvaško kot pred predorom Karavanke, ki povezuje Slovenijo in Avstrijo. Polne roke dela so imeli policisti številnih policijskih uprav.

Policija in prometno-informacijski center ob zastojih vedno opozarjata, da se morajo vozila na avtocesti razporediti na levo in desno tako, da vmes ostane dovolj prostora za t. i. reševalni pas, ki je namenjen intervencijskim vozilom. In to ne samo v primeru prometne nesreče, zdravniško pomoč in prevoz do bolnišnice lahko potrebujejo tudi lokalni prebivalci, nosečnice.

Prav zdravstveni razlog je na praznični ponedeljek uporabil tuj voznik, o katerem so bili gorenjski policisti obveščeni, da vozi po reševalnem pasu. Ko so ga ustavili, se je moški izgovoril, da otrok potrebuje zdravniško pomoč, zato so mu policisti nudili spremstvo do bližnje zdravstvene ustanove. "Tam pa je starš je tam zdravniško pomoč odklonil in hkrati z zbranimi obvestili pri policistih vzbudil sum, da je bil njegov namen zgolj prehitevanje kolone," so pojasnili. Za svoje početje je bil tujec takoj kaznovan, policisti so ga oglobili, globo je poravnal.