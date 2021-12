Perića opazili na prostosti, s partnerico obnavljata hišo na Primorskem

Ivan Perić, ki v zaporu na Dobu že 19 let prestaja kazen za trojni umor, ima zaradi vzornega vedenja določene ugodnosti, ki vključujejo tudi proste izhode. Njegov odvetnik je potrdil, da s partnerico obnavlja hišo na Primorskem in "čaka na svobodo, da bosta zaživela kot človeka". Medtem pa si sam še vedno prizadeva za obnovo postopka – na vrhovno sodišče je vložil zahtevo za varstvo zakonitosti, sočasno pa tudi ustavno pritožbo.

V uredništvo smo prejeli anonimno elektronsko sporočilo vaščanov iz Gaberij na Vipavskem, ki so Ivana Perića v teh dneh opazili na prostosti. "Odločil se je, da bo obnovil staro hiško, ki jo je podedoval. Tam naj bi živel, ko bo prestal zaporno kazen. Kako je mogoče, da morilec, ki bi moral prestajati zaporno kazen, prosto hodi po Sloveniji?" se sprašujejo in priznavajo, da se ga bojijo. Kot je znano, je bil Perić zaradi umora matere, očima in polbrata v apartmaju v hrvaškem Rovinju obsojen na 30 let zapora. Kazen že vse od avgusta 2002 prestaja v zaporu na Dobu, in kolikor je javnosti znano, tam dela in ne povzroča nobenih težav.

Odvetnik Peter Čeferin, ki se že 19 let trudi dokazati, da je njegov klient nedolžen, nam je pojasnil, da ima Perić trenutno prost izhod, ki si ga je prislužil z vzornim vedenjem v zaporu. Potrdil je tudi informacijo, da s svojo zunajzakonsko partnerico gradi hišo na Primorskem. "Čaka na svobodo, da bosta zaživela kot človeka," je dejal. Pogojni odpust bi bil sicer možen po dveh tretjinah odslužene kazni, a eden od pogojev za to je, da se obsojenec kesa za svoje dejanje. Kot je znano, pa ni Perić krivde nikoli priznal.

Čeferin pravi, da je s Perićem v rednih stikih in da ta vsak prosti izhod izkoristi za obnovo hišice, v katero se bosta s partnerico naselila, ko bo to mogoče. FOTO: Bobo

Namesto tega si Čeferin prizadeva za obnovo kazenskega postopka zaradi novih dokazov. "Obramba je vložila zahtevo za obnovo kazenskega postopka, v kateri smo na 150 straneh, ki smo jim priložili tisoč listov prilog, predložili nove dokaze in prispevali k Perićevi oprostitvi, če bi se ti dokazi izvedli," pojasnjuje. Okrožno sodišče v Ljubljani je njihovo zahtevo zavrglo, češ da niso predložili nobenih novih dokazov. "Zoper to odločbo smo se pritožili, a je višje sodišče našo pritožbo zavrnilo." Zoper odločbo višjega sodišča sta dr. Čeferin in odvetnica Sanja Sega, ki se mu je pridružila pri nadaljnji Perićevi obrambi, na vrhovno sodišče pred tremi dnevi vložila zahtevo za varstvo zakonitosti, odvetnica Eva Planinc, tudi iz Odvetniške družbe Čeferin, pa je sestavila ustavno pritožbo. Odvetnik je v zvezi z anonimnim pismom vaščanov naši redakciji še zaupal, da upa, "da bodo prebivalci človeški do obeh nesrečnikov, ko se bosta Ivan in njegova partnerica nekoč naselila v njihovi vasi in poskusila zaživeti človeka vredno življenje".

Ivan Perić ves čas vztraja, da je nedolžen. FOTO: POP TV