Pes 59-letnika ugriznil v ramo in ličnico

Koprski policisti so prejeli prijavo, da je pes ugriznil moškega. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je bil zavarovalniški agent v eni od hiš na Razdrtem. V hiši je bil pes pasme argentinska doga, last domačina, ki je 59-letnega moškega iz Ilirske Bistrice ugriznil v levo ramo in ličnico.

Oškodovanec je poiskal zdravniško pomoč na urgenci. Po preverjanju so ugotovili, da je pes že napadel človeka, zato bodo zoper 39-letnega lastnika psa uvedli hitri postopek po zakonu o zaščiti živali.