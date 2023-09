Pes na Štajerskem poklal osem ovac

Z murskosoboške policijske uprave so sporočili, da so včeraj posredovali v Sovjaku, kjer je pes poklal osem ovc. Te so bile v ograjenem prostoru.

Na dodatna pojasnila še čakamo. Na Policiji ob dogodku lastnike psov pozivajo, naj imajo svoje štirinožne ljubljenčke na povodcih in zavarovane oziroma pod nadzorom tako, da niso nevarni za okolico.

Pripisali so sicer, da je prav tako v četrtek v Veržeju pes skočil na mimoidočo občanko, a je ob tem ni poškodoval.