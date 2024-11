Pes ogrizel dva osla, pokončal več kokoši in pobegnil proti Italiji

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Možakar in ženska sta živela dobrih trideset let neporočena. Nekega dne ona reče: ''Poslušaj, dragi, dovolj imam koruzništva, kaj če bi se midva poročila?'' Možakar jo začudeno pogleda in odgovori: ''Ja, kdo naju bo pa maral pri teh letih?''