Pes pritekel iz trgovine in do smrti pogrizel drugega psa

Policisti so na kraju ugotovili, da je pes pasme cane corso nenadoma pritekel iz trgovine in napadel drugega psa, ki ga je lastnik sprehajal na povodcu. "Večji pes je manjšega pasme Jack Russell terier pogrizel tako močno, da je ta poginil," so sporočili iz Policijske uprave Koper, kjer vodijo hitri postopek po Zakonu o zaščiti živali.

Na upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so poslali poročilo dogodka.