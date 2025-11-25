Svetli način
Črna kronika

Pes stekel za kolesarjem in ga ugriznil v nogo

Nova Gorica , 25. 11. 2025 15.00

A.K.
5

V naselju Potok pri Dornberku je pes ugriznil 27-letnega kolesarja v levo nogo, ko je ta vozil po makadamski poti. Kolesar je utrpel površinsko rano in poiskal zdravniško pomoč. Policisti bodo zoper lastnika psa sprožili prekrškovni postopek .

Policisti Policijske postaje Nova Gorica so prejeli obvestilo o ugrizu psa na območju naselja Potok pri Dornberku. Po prvih zbranih podatkih se je 27-letni kolesar peljal po makadamski poti blizu ene od stanovanjskih hiš, kjer mu je z desne strani iz njive pritekel večji pes in ga ugriznil v levo nogo.

Ugriz psa
Ugriz psa FOTO: Shutterstock

 Kolesar je utrpel površinsko rano in je kasneje poiskal ustrezno zdravniško pomoč. Ko bodo policisti lastnika oziroma skrbnika psa izsledili, bodo zoper njega uvedi prekrškovni postopek zaradi kršitve določil Zakona o zaščiti živali, so sporočili s PU Nova Gorica. 

KOMENTARJI (5)

asdr
25. 11. 2025 16.57
+1
Slovenci imate pse kot nadomestek. Namesto partnerjev. Groza. Kazen je 1200 wur. Pravilno !!!!!!!!!!!
ODGOVORI
1 0
Polde8
25. 11. 2025 16.55
-1
Res nimajo kaj za objavljat.?
ODGOVORI
0 1
iziizi
25. 11. 2025 16.54
+0
KVA PSA STE NAŠLI IN KAJ VAM JE POVEDAL, DA JE ČIVAVA
ODGOVORI
1 1
bronco60
25. 11. 2025 16.47
+0
200€, polovička, pa napadaj naprej.
ODGOVORI
1 1
but_the_ppl_are_retarded
25. 11. 2025 16.48
-1
Lastniku pikico.
ODGOVORI
0 1
