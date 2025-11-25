Pes stekel za kolesarjem in ga ugriznil v nogo

Policisti Policijske postaje Nova Gorica so prejeli obvestilo o ugrizu psa na območju naselja Potok pri Dornberku. Po prvih zbranih podatkih se je 27-letni kolesar peljal po makadamski poti blizu ene od stanovanjskih hiš, kjer mu je z desne strani iz njive pritekel večji pes in ga ugriznil v levo nogo.
Kolesar je utrpel površinsko rano in je kasneje poiskal ustrezno zdravniško pomoč. Ko bodo policisti lastnika oziroma skrbnika psa izsledili, bodo zoper njega uvedi prekrškovni postopek zaradi kršitve določil Zakona o zaščiti živali, so sporočili s PU Nova Gorica.
