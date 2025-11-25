Pes stekel za kolesarjem in ga ugriznil v nogo

Policisti Policijske postaje Nova Gorica so prejeli obvestilo o ugrizu psa na območju naselja Potok pri Dornberku. Po prvih zbranih podatkih se je 27-letni kolesar peljal po makadamski poti blizu ene od stanovanjskih hiš, kjer mu je z desne strani iz njive pritekel večji pes in ga ugriznil v levo nogo.