Pes stekel za kolesarjem in ga ugriznil

Pes je napadel 54-letnega moškega včeraj dopoldne ob 9. uri na Kaliču. Ko je kolesar peljal mimo, je ta pritekel za njim in ga najprej ugriznil v stegno. Moški se je skušal ubraniti s kolesom, a ga je pes ponovno ugriznil, tokrat v roko. Zatem je prišel skrbnik psa in ga privezal, so potek dogodka pojasnili predstavniki Policijske uprave (PU) Koper.