Črna kronika

Pes ugriznil dve leti staro deklico

Koper, 22. 03. 2026 10.05 pred 1 uro 4 min branja 11

Avtor:
Ti.Š.
Agresiven belgijski ovčar

Primorski policisti so imeli ta konec tedna polne roke dela. V Izoli je nekdo poškodoval knjižnico na prostem, v Kopru je ob morju pes ugriznil otroka. Na bencinskem servisu na Bivju in na Razdrtem so izsledili voznika, ki sta vozila pod vplivom kokaina, na izolski obvoznici se na bok prevrnilo vozilo. V Postojni pa naj bi več oseb preteplo 16-letnika.

V petek je v Izoli nekdo poškodoval zaprto knjižnico na prostem. Knjižnica na prostem je zaprta, obratuje le v poletnem času. Poškodoval je fasado objekta, stekla in vhodna vrata objekta. Povzročil je za 2000 evrov škode, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.

V petek dopoldne pa so primorski policisti dobili obvestilo, da je v Kopru ob morju pes ugriznil otroka. Na kraju so ugotovili, da je skrbnica psa 54-letna državljanka Nemčije. S psom na povodcu je bila v lokalu, ko je mimo pritekla dobri dve leti stara deklica in pri psu izzvala reakcijo, da je planil proti njej in jo ugriznil v koleno. Deklico so odpeljali v Splošno bolnišnico (SB) Izola. "Za skrbnico psa je uveden prekrškovni postopek, sledi dopis na UVHVVR," ob tem sporočajo policisti.

V petek ob 15.30 so v Črnotičah kontrolirali avtobus, ki ga je vozil 40-letni državljan Moldavije. Opravljal je javni prevoz potnikov za moldavsko prevozno podjetje. Pri postopku so policisti ugotovili, da vozilo ne izpolnjuje pogojev za udeležbo v cestnem prometu – imelo je poškodovano oziroma počeno prednje vetrobransko steklo in izrabljene pnevmatike na pogonski osi. Vozniku so izdali plačilni nalog v višini 500 evrov. Voznik je bil postavljen tudi za zastopnika tuje pravne osebe, ki v Sloveniji nima predstavništva. Policisti so mu izdali še plačilni nalog zaradi pridružene odgovornosti navedene pravne osebe, in sicer v višini 3000 evrov. Polovični znesek obeh izrečenih glob je plačal. Vozilo so do odprave pomanjkljivosti izločili iz prometa.

Pijani in pod vplivom drog

V soboto ob 1.49 pa je poiciste poklical očividec in povedal, da sta na bencinskem servisu na Bivju dva fanta, ki se čudno vedeta. Policisti so na kraju izsledili opisan osebni avtomobil, koprskega registrskega območja. Vozil je 32-letnik z okolice Ljubljane, pri katerem je preizkus alkoholiziranosti pokazal rezultat 0,45 mg/l alkohola, opravljen hitri test za droge je bil pozitiven na kokain, odrejen strokovni pregled je odklonil. Policisti so zanj odredili pridržanje, podali bodo obdolžilni predlog. Potnikoma zadaj so izdali plačilni nalog zaradi neuporabe varnostnega pasu.

Ob 8. uri zjutraj je policistom očividec sporočil, da od Vrhnike proti Logatcu vozi voznik, ki se je skoraj zaletel v tovorno vozilo. Policisti so ga izsledili na Razdrtem. 45-letnemu vozniku je preizkus alkoholiziranosti pokazal rezultat 0,17 mg/l, odrejen hitri test na doge je bil pozitiven na kokain in benzodiazepin, odrejen strokovni pregled so opravili v ZD Postojna. Policisti so mu odredili pridržanje, glede na rezultat strokovnega pregleda bodo podali obdolžilni predlog.

Okoli 10. ure pa so policisti prejeli več klicev, da se je na izolski obvoznici v smeri Portoroža na streho prevrnilo vozilo, nato pa nazaj na kolesa. "Na kraju so policisti ugotovili, da je 62-letni voznik peljal osebni avtomobil po glavni cesti od Izole proti Jagodju po desnem prometnem pasu. Zapeljal je v desno in trčil v travnato brežino ob robu prometnega pasu. Po trčenju je vozilo zaneslo v levo, kjer se je prevrnilo na levi bok in oddrselo na levi prometni pas, kjer je obstalo na kolesih. Pri trčenju se je po prvih podatkih voznik lažje poškodoval, 50-letna sopotnica pa huje," so sporočili s PU Koper. Policisti preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

Žaljivke, pretep, nasilništvo

Danes ob 1. uri zjutraj so bili policisti obveščeni o pretepu v enem od postojnski lokalov. Poškodovan je bil 16-letnik, ki naj bi ga preteplo več oseb. Pretep naj bi se začel v lokalu, nadaljeval pa pred njim. Odpeljali so ga v bolnišnico in obvestili starše. Policisti so zbrali prve informacije, preiskava poteka v smeri suma storitve kaznivega dejanja nasilništva.

Ob 1.30 v koprskem lokalu gost ni želel plačati pijače, zatem je pričel še žaliti zaposlenega. 47-letnemu kršitelju so izdali plačilni nalog.

Ob 5.50 je 25-letnik na PP Postojna prijavil nasilništvo. Pred postojnskim lokalom ga je neznani moški nenadoma udaril v ličnico, zatem so ga na tleh pretepali, napadalcev naj bi bilo več. Policisti preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja nasilništva.

Policija Koper pes nasilje prometna nesreča

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MC King
22. 03. 2026 11.16
Pred morskimi psi nisi varen tudi na obali. Za poskus nenaklepnega uboja deklice, lastnika psa za vzgled drugim zapreti za maksimalno predvideno kazen. Deklici in staršema pa odškodnino v višini dvakratnika premoženja lastnika psa. Govori iz lastnih izkušenj nekdo, ki ga je neizzvano ugriznil pes.
Odgovori
0 0
NotMe
22. 03. 2026 11.13
Starši. Ena prvih lekcij v življenju vašega sonca naj bo: nikoli ne tekaj v bližini psa, ne izteguj rok proti glavi, nikoli ga ne objemaj. Namesto tega, če že morate, vprašajte lastnika kako in kaj, počas iztegnite meter stran stisnjeno pest in počakajte, da pes povoha pest (iztegnjeni prsti so grožnja, nekaj ostrega, pes drugače dojema kot mi). Ali pa dajte froca na povodec.
Odgovori
+0
1 1
Nightrider
22. 03. 2026 11.16
Seveda. Vsi se moramo prilagajati psom
Odgovori
0 0
rogla
22. 03. 2026 11.11
Lastniki psov so krivi za napade psov, ker psi niso na povodcih, nimajo nagobčnikov. Mnogi lastniki psov ne pobirajo pasjih iztrebkov.
Odgovori
+2
2 0
oježeš
22. 03. 2026 10.59
Ah ne, moj pes pa ne, je tako prijazen in ne bi nikomur nič naredil. Ljudje lažejo sami sebe, živalskega značaja pa ne razumejo. Če je lastnikom všečen in ga imajo radi, prav, ne pa s tem enačiti vse ljudi. Nekateri imajo slabe izkušnje z njimi, se jih bojijo in ne jih prepričevati, da jih morajo imeti radi kot lastniki. Sploh pa se mi ne zdi v redu, da nekateri pse v lokalih pustijo da se nahajajo na sedežih za mizo, nekateri jim celo pustijo, da ližejo vsebino v skodelicah in podobne neumnosti. Pes je žival, lepo, da lastnik skrbi zanj, ampak naj živali ne vsiljuje drugim in naj se temu primerno vede v javnosti.
Odgovori
+6
8 2
nevemvzdevka
22. 03. 2026 11.06
pes je bil na povodcu pod nadzorom, otrok ki je komaj shodil pa brez nadzora starsev…mislim da bi tukaj tudi starsi morali dobiti eno opozorilo s strani policije; kaj, ko bi otrok skocil na cesto ker ga starsi niso pazili?
Odgovori
-2
2 4
NotMe
22. 03. 2026 11.14
Pes je bil na povodcu. Bi ga pa očitno rabil otrok.
Odgovori
0 0
JanezNovak13
22. 03. 2026 10.56
In na portalu predlagam vladi je bil zavrnjen predlog za popolno prepoved vstopa domačim živalim v javne prostore. Tudi, če je to terasa lokala.
Odgovori
+3
5 2
NotMe
22. 03. 2026 11.13
Raje prepoved nevzgojenim soncem. In hvala, imamo otroke in pse, več od povprečja obojih
Odgovori
0 0
Leksi
22. 03. 2026 10.35
Ali pa otroka nimajo pod nadzorom in teka po gostilni kakor mu paše. Da se v vzgojo sončka ne spusčamo.
Odgovori
+3
10 7
bibaleze
