Pes ugriznil dve leti staro deklico

V petek je v Izoli nekdo poškodoval zaprto knjižnico na prostem. Knjižnica na prostem je zaprta, obratuje le v poletnem času. Poškodoval je fasado objekta, stekla in vhodna vrata objekta. Povzročil je za 2000 evrov škode, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper. V petek dopoldne pa so primorski policisti dobili obvestilo, da je v Kopru ob morju pes ugriznil otroka. Na kraju so ugotovili, da je skrbnica psa 54-letna državljanka Nemčije. S psom na povodcu je bila v lokalu, ko je mimo pritekla dobri dve leti stara deklica in pri psu izzvala reakcijo, da je planil proti njej in jo ugriznil v koleno. Deklico so odpeljali v Splošno bolnišnico (SB) Izola. "Za skrbnico psa je uveden prekrškovni postopek, sledi dopis na UVHVVR," ob tem sporočajo policisti. V petek ob 15.30 so v Črnotičah kontrolirali avtobus, ki ga je vozil 40-letni državljan Moldavije. Opravljal je javni prevoz potnikov za moldavsko prevozno podjetje. Pri postopku so policisti ugotovili, da vozilo ne izpolnjuje pogojev za udeležbo v cestnem prometu – imelo je poškodovano oziroma počeno prednje vetrobransko steklo in izrabljene pnevmatike na pogonski osi. Vozniku so izdali plačilni nalog v višini 500 evrov. Voznik je bil postavljen tudi za zastopnika tuje pravne osebe, ki v Sloveniji nima predstavništva. Policisti so mu izdali še plačilni nalog zaradi pridružene odgovornosti navedene pravne osebe, in sicer v višini 3000 evrov. Polovični znesek obeh izrečenih glob je plačal. Vozilo so do odprave pomanjkljivosti izločili iz prometa.

Pijani in pod vplivom drog

V soboto ob 1.49 pa je poiciste poklical očividec in povedal, da sta na bencinskem servisu na Bivju dva fanta, ki se čudno vedeta. Policisti so na kraju izsledili opisan osebni avtomobil, koprskega registrskega območja. Vozil je 32-letnik z okolice Ljubljane, pri katerem je preizkus alkoholiziranosti pokazal rezultat 0,45 mg/l alkohola, opravljen hitri test za droge je bil pozitiven na kokain, odrejen strokovni pregled je odklonil. Policisti so zanj odredili pridržanje, podali bodo obdolžilni predlog. Potnikoma zadaj so izdali plačilni nalog zaradi neuporabe varnostnega pasu. Ob 8. uri zjutraj je policistom očividec sporočil, da od Vrhnike proti Logatcu vozi voznik, ki se je skoraj zaletel v tovorno vozilo. Policisti so ga izsledili na Razdrtem. 45-letnemu vozniku je preizkus alkoholiziranosti pokazal rezultat 0,17 mg/l, odrejen hitri test na doge je bil pozitiven na kokain in benzodiazepin, odrejen strokovni pregled so opravili v ZD Postojna. Policisti so mu odredili pridržanje, glede na rezultat strokovnega pregleda bodo podali obdolžilni predlog. Okoli 10. ure pa so policisti prejeli več klicev, da se je na izolski obvoznici v smeri Portoroža na streho prevrnilo vozilo, nato pa nazaj na kolesa. "Na kraju so policisti ugotovili, da je 62-letni voznik peljal osebni avtomobil po glavni cesti od Izole proti Jagodju po desnem prometnem pasu. Zapeljal je v desno in trčil v travnato brežino ob robu prometnega pasu. Po trčenju je vozilo zaneslo v levo, kjer se je prevrnilo na levi bok in oddrselo na levi prometni pas, kjer je obstalo na kolesih. Pri trčenju se je po prvih podatkih voznik lažje poškodoval, 50-letna sopotnica pa huje," so sporočili s PU Koper. Policisti preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

Žaljivke, pretep, nasilništvo