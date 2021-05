Pešec nenadoma stopil pred vozilo, v nesreči je umrl

V kraju Orehovica se je zgodila prometna nesreča v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in pešec, ki je v nesreči umrl. Kot so sporočili s PU Ljubljana, je po do sedaj znanih podatkih 22-letni pešec hodil po napačni strani ceste ter nenadoma stopil pred vozilo 36-letnega voznika.

icon-expand Prometna nesreča FOTO: 24ur.com Ta je vozil iz smeri Izlak proti Trojanam. Voznik je trčil v pešca, ki se je pri tem tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl. Policisti so skupaj z dežurno preiskovalno sodnico in državno tožilko opravili ogled kraja nesreče, ki se je zgodila okoli petih zjutraj, nadaljujejo pa še z ugotavljanjem vseh okoliščin. Ko bo preiskava končana, bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo. icon-expand