Pet let in pol zapora za poskus uboja na mestnem avtobusu

Sodnica Tina Lesar je sledila tudi predlogu tožilke Janje Potisk in obtoženemu podaljšala pripor do pravnomočnosti sodbe zaradi ponovitvene nevarnosti. Ni pa sledila predlogu zagovornice Benjamina Miheliča, naj mu sodišče izreče pogojno kazen z varstvenim nadzorstvom z izrecnim navodilom, da se zdravi v zdravstvenem zavodu.

Za poskus uboja je predvidena kazen od pet do petnajst let zapora, tožilka pa je danes predlagala osem let in šest mesecev zapora. Po oceni Potiskove je tožilstvo v dokaznem postopku uspelo dokazati, da je Mihelič kriv poskusa uboja, ob čemer je naštela več oteževalnih okoliščin.

Da je dejanje načrtoval, kaže dejstvo, da je ob odhodu od doma vzel s sabo nož, ga zavil v tkanino, nato pa nekdanji partnerki sledil do avtobusa in jo zabodel vsem na očeh, čeprav zato ni bilo nobenega povoda. "Naključje je, da oškodovanka ni utrpela hujših posledic," je poudarila Potiskova. Prav tako za svoje dejanje ni prevzel odgovornosti, temveč za vse krivi oškodovanko, je poudarila.