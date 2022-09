Pet moških ga je zvleklo iz gostinskega lokala in ga preteplo

Okoli polnoči so bili ljubljanski policisti obveščeni o ropu v Goričanah. Ugotovili so, da se je oškodovanec nahajal v gostinskem lokalu, ko je k njemu pristopila skupina okoli petih mlajših moških. Ti so ga zvlekli iz lokala, ga zunaj pretepli in mu odtujili mobilni telefon. Nastalo je za okoli 800 evrov materialne škode. Oškodovanec je pri tem utrpel telesne poškodbe, z reševalnim vozilom so ga odpeljali v UKC Ljubljana. Policisti še zbirajo obvestila, ki bi pripomogla k izsleditvi storilcev in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.